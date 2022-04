O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), abre, nesta terça-feira (05), as inscrições para a 2ª oferta de cursos on-line do Programa Qualificar ES. São 32.500 vagas distribuídas em 13 opções de cursos no Edital Nº 006/2022. As inscrições podem ser feitas pelo site www.qualificar.es.gov.br e o prazo segue até o próximo dia 14 de abril.

Para se inscrever, basta o interessado acessar o site, preencher o formulário de inscrição on-line e, em seguida, anexar os documentos necessários em formato PDF ou JPG, descritos no Edital nº 006/2022. O candidato poderá realizar duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos.

Ainda na etapa de cadastro/inscrição, o candidato deverá informar o e-mail pessoal, já que a efetivação da inscrição será vinculada ao e-mail informado, não podendo ser alterado ou reutilizado por terceiros. Poderá haver apenas um cadastro por e-mail e CPF.

Entre os pré-requisitos para participar do processo seletivo estão: ter idade mínima de 16 anos, completos na data de lançamento deste Edital; ter acesso à internet e ter noções básicas de informática e de navegação na internet. Para os cursos da área de saúde, a idade mínima para participação do processo de seleção deve ser de 18 (dezoito) anos completos no ato da inscrição.

O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Ricardo Pessanha, pontua que esta é mais oportunidade para aqueles que estão buscando uma nova colocação profissional, uma nova fonte de renda ou que tenham a intenção de entrar no mercado de trabalho. “O programa Qualificar ES é um sucesso e atrai mais e mais capixabas a cada oferta. O formato on-line permite que o aluno escolha o local, o dia e o melhor horário para se dedicar aos estudos e, assim, concluir o curso de maneira adequada, sem perder conteúdo ou avaliações. Nesta modalidade, o comprometimento pauta o aprendizado e tem se tornado cada vez mais comum no dia a dia da educação”, disse Pessanha.

A oferta contempla os cursos de Agente Epidemiológico, Assistente de Faturamento, Assistente de Recursos Humanos, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Creche, e-Commerce, Educação Especial e Inclusiva, Inglês Básico, Panificação, Recepcionista, Secretaria Escolar, Segurança no Trabalho, Word e Excel. Cada curso tem carga horária de 120 horas e estão disponíveis 2.500 vagas para cada uma das opções.

Os candidatos serão selecionados de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. A relação dos classificados será divulgada no site: http://qualificar.es.gov.br, no dia 20 de abril de 2022. O acesso dos candidatos classificados só será liberado no dia do início do curso, em 26 de abril de 2022, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), localizado no site do Programa Qualificar ES.

Havendo dúvidas ou identificando qualquer problema em relação ao cadastro e/ou a inscrição, o candidato deve entrar em contato, imediatamente, com o suporte pelo https://qualificar.es.gov.br/fale-conosco

Confira o edital completo AQUI.