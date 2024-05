No próximo dia 18 de maio, a Igreja Metodista Wesleyana realizará uma importante ação social intitulada “Wesleyana em Ação”, das 9h às 15h. O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Dedetizadora Zuqui, oferecendo uma série de serviços gratuitos à comunidade local.

Serviços de Saúde e Bem-Estar

A Secretaria Municipal de Saúde estará presente oferecendo orientações bucais, aferição de pressão arterial e testes rápidos para a detecção de infecções como HIV, sífilis, e hepatites B e C. Estas ações são fundamentais para a promoção da saúde e prevenção de doenças, proporcionando acesso fácil e rápido a cuidados médicos essenciais.

Assistência Jurídica e Orientações

A OAB disponibilizará orientação jurídica gratuita, um serviço valioso para aqueles que precisam de esclarecimentos sobre questões legais. Além disso, serão oferecidas orientações financeiras, ajudando os participantes a gerirem melhor suas finanças pessoais.

Beleza e Qualificação

O evento também contará com a presença do Instituto Sete e da Qualificar, que proporcionarão serviços de design de sobrancelhas, tranças e manicure. Estas atividades visam não apenas melhorar a autoestima dos participantes, mas também oferecer a oportunidade de aprendizado e qualificação em áreas de beleza e estética.

Atividades para Crianças

Para as crianças, a ação social preparou uma sessão de pintura infantil, garantindo diversão e entretenimento enquanto os pais aproveitam os demais serviços. Haverá também orientação bucal infantil, promovendo a importância da higiene dental desde cedo.

Apoio Psicológico e Bazar

Psicólogos estarão disponíveis para oferecer suporte emocional e psicológico, uma necessidade muitas vezes negligenciada, mas de extrema importância para o bem-estar geral. Além disso, será realizado um bazar com diversas opções de produtos, contribuindo para a sustentabilidade da ação e oferecendo itens a preços acessíveis.

A ação “Wesleyana em Ação” promete ser um dia de grande benefício para a comunidade, promovendo saúde, bem-estar e cidadania. Não perca a oportunidade de participar e aproveitar todos os serviços oferecidos gratuitamente.

A Igreja fica localizada na Rua Emília Trindade da Silva,391 no bairro Itapebussu (próximo ao Guará Centro de Eventos.