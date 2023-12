Quem busca novas oportunidades de trabalho, pode conseguir uma chance no Sine de Vila Velha, que nesta última semana de 2023 está disponibilizando um total de 491 vagas de emprego no município, tanto para quem deseja ingressar no mercado formal, quanto para quem está em busca de uma reinserção.

As vagas em oferta abrangem diversas áreas de atuação, proporcionando boas opções para candidatos com diferentes perfis profissionais. Os interessados em aproveitar as oportunidades devem comparecer à sede do Sine de Vila Velha, na Vila do Empreendedor, que fica no Subsolo “A” do Boulevard Shopping. O atendimento para cadastro e encaminhamento é de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas.

As principais vagas de emprego disponíveis em Vila Velha, para esta semana, são para: açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de obras, ajudante de padeiro, analista de logística, analista fiscal (economista), aprendiz de mecânica de manutenção, atendente balconista, atendente de lojas, atendente de lojas e mercados, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores), auxiliar de padeiro, auxiliar de sushiman, barman, caixa de supermercado, carpinteiro e chefe de serviço de limpeza.

Também há oportunidades de emprego para consultor de vendas, cozinheiro de restaurante, educador social, eletricista, eletricista auxiliar, eletricista de instalações prediais, eletrotécnico, embalador (a mão), encarregado eletricista de instalações, engenheiro civil, estoquista, fiscal de loja, garçom, jardineiro, maitre, mecânico de manutenção de máquinas em geral, mecânico de refrigeração, motofretista, motorista de caminhão, oficial carpinteiro, operador de caixa e operador de câmaras frias.

Além desses postos de trabalho, existem ainda vagas para outros profissionais, tais como: operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de telemarketing ativo, pedreiro, repositor de mercadorias (supermercados), salgadeiro, serralheiro, soldador, subgerente de restaurante, supervisor de vendas (comércio), sushiman, técnico de manutenção elétrica, técnico de refrigeração (instalação), técnico em meio ambiente, segurança e saúde, técnico em segurança do trabalho, técnico mecânico, teleoperador ativo de telemarketing, topógrafo e vendedor interno.

Nº 1 em geração de empregos no ES

As políticas públicas de atenção ao trabalhador implementadas pela atual gestão municipal vem alcançando resultados cada vez melhores para Vila Velha – cidade que há dois anos vem registrando as maiores taxas de crescimento entre as cidades da Região Metropolitana –, e que também ficou no topo do ranking de geração de empregos no ES em 2021 e 2022.