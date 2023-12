O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), realizou, na quinta-feira (21), a cerimônia de inauguração da nova academia de alto rendimento do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, na que fica na sede da Sesport, em Bento Ferreira, em Vitória. A solenidade contou com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande.

O reformulado equipamento, que conta com 50 aparelhos de musculação, passará a se chamar “Academia José de Anchieta Fontana”, em homenagem ao jogador de futebol falecido em 1980 que é, até hoje, o único capixaba a ter conquistado uma Copa do Mundo.

O governador homenageou os atletas presentes e destacou as ações do Governo do Estado de fomento ao esporte: “Fontana foi um capixaba campeão da Copa do Mundo, mas que nos deixou cedo e é uma alegria podermos homenageá-lo. Quero cumprimentar todos os atletas. Vocês levam o nome do Espírito Santo em todos os lugares do mundo. Temos programas importantes como Voe, Atleta e o Bolsa Atleta e agora estamos inaugurando essa nova academia. Tudo o que fazemos é para termos retorno e quando vocês conquistam algo, vocês inspiram jovens a praticar esporte e a seguir a mesma carreira. Incentivam que outras pessoas saiam do comodismo e pratiquem um esporte. Estamos presentes em todos os municípios entregando campos de futebol, campos de grama sintética, academias populares, quadras poliesportivas para que possamos incentivar a pratica esportiva”, afirmou.

As novas melhorias incluíram a ampliação do espaço em 116,94 metros quadrados, totalizando agora uma área de 612,39 metros quadrados. A academia ganhou novas salas de fisioterapia e administração, novos vestiários e banheiros, incluindo os adaptados para pessoas com deficiência.

A nova estrutura também conta com a instalação de fachada de vidro laminado liso refletivo prata, nova iluminação, climatização, piso de borracha, sonorização, paisagismo no entorno, depósito e substituição do telhado antigo por telhas termoisolantes.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, destacou a importância da academia de alto rendimento na composição do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho. “Estamos entregando para os nossos atletas uma academia nova, muito mais moderna e funcional. Temos o principal centro de treinamento do Estado, com quatro ginásios, quadra de areia e, em 2024, vamos inaugurar o Centro de Excelência para Pessoas com Deficiência. Por isso, a academia totalmente reformada vai proporcionar condições ainda mais favoráveis para que os esportistas que usam nossas dependências tenham uma performance ainda melhor”.

Em 2023, foram atendidos pela academia cerca de 300 atletas. Já após a reforma, a previsão é de ampliar essa capacidade anual para 500 pessoas. A obra, que custou quase R$ 1,5 milhão, faz parte de uma série de intervenções que estão sendo realizadas no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, que envolvem também outros equipamentos do complexo, em torno de R$ 10 milhões.

Saiba mais sobre José de Anchieta Fontana

José de Anchieta Fontana nasceu em Santa Teresa-ES, no dia 31/12/1940. Iniciou sua trajetória no futebol em 1958. Atuou por Vitória, Santo Antônio, Rio Branco, Vasco e Cruzeiro. Em 1970, no México, Fontana se tornou o primeiro capixaba a disputar e a vencer uma Copa do Mundo. Foi titular na vitória do Brasil por 3 a 2 diante da Romênia. Fez parte de um dos maiores esquadrões da história, ao lado de Carlos Alberto Torres, Gérson, Jairzinho, Rivelino, Tostão e o maior jogador de todos os tempos, Pelé. É, até a presente data, o único capixaba a ter a honra de conquistar uma Copa. Fontana faleceu no dia 09/09/1980, na Serra-ES, após sofrer um ataque cardíaco durante um jogo de futebol entre amigos.

Dia do Atleta

Na quinta-feira (21) é comemorado o Dia do Atleta. Por isso, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) preparou uma homenagem a 350 atletas capixabas que tiveram conquistas nacionais e internacionais no ano de 2023 e são contemplados pelos programas Bolsa Atleta e Voe Atleta, além dos medalhistas das fases nacionais dos Jogos Escolares (Jogos Escolares Brasileiros e Jogos da Juventude) e das Paralimpíadas Escolares. Cada um recebeu um troféu pelos méritos desportivos atingidos em 2023.