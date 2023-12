A Petrobras anunciou nesta terça-feira (26) a abertura de um concurso público que oferece um total de 6.412 vagas, sendo 916 para preenchimento imediato e 5.496 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para profissionais de nível técnico, abrangendo um amplo leque de áreas.

Oportunidades. Os cargos disponíveis englobam diferentes especialidades, como enfermagem do trabalho, inspetor de equipamentos e instalações, logística de transportes – controle, manutenção de caldeiraria, química de petróleo, segurança do trabalho, entre outros. As vagas estão distribuídas em sete estados brasileiros, contemplando São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

Remuneração. O salário básico é no valor de R$ 3.446,23, com garantia de remuneração mínima de R$ 5.878,82.

Inscrições. As inscrições para o concurso estarão abertas a partir das 10 horas do dia 28 de dezembro até as 18 horas de 31 de janeiro. Os interessados podem se inscrever no site do Cebraspe, a empresa responsável pelo certame. Vale ressaltar que a taxa de participação é de R$ 62,79, com a possibilidade de isenção para doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico.

Provas. O processo seletivo será composto por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, marcadas para o dia 24 de março. As provas ocorrerão nas cidades em que os selecionados irão trabalhar.

Serviço

Concurso Público – Petrobras

Inscrições: 28/12/2023 a 31/01/2024 no site do Cebraspe

Acesse o edital clicando aqui.