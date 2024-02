No último domingo (04), uma manifestação pacífica reuniu moradores de Village do Sol e Ilha do Sol, em Guarapari. O protesto teve como objetivo chamar a atenção das autoridades municipais para os problemas enfrentados pela comunidade, que relata um completo abandono por parte do poder público.

Os manifestantes optaram por fechar parte da Rodovia do Sol, uma das principais vias de acesso ao município, como forma de destacar os desafios cotidianos enfrentados pelos moradores. Entre os principais problemas da região está a falta de infraestrutura básica, como a pavimentação adequada.

Infraestrutura. O presidente da associação de moradores do loteamento Ilha do Sol, Edson de Oliveira Santos, conhecido como Canário, compartilhou algumas das principais preocupações e demandas da comunidade.

“Na Ilha do Sol não há transporte público. São 3 km para andar e as poças de água impedem as pessoas e carros de passar. Fazem a restauração com a máquina e quando chove, os buracos abrem de novo”, explicou. Segundo ele, os moradores reivindicam pelo asfaltamento da principal via de acesso à região, a Av. Juiz Alexandre Martins de Castro Filho.

1 de 3

Prejuízos. O representante dos moradores também ressaltou os impactos negativos que a falta de infraestrutura tem sobre o comércio local e os projetos sociais da região.

“Quando chove, os comerciantes de Village do Sol não podem abrir seus estabelecimentos. Está prejudicando muito o comércio e os projetos sociais que nós mesmos pagamos. Temos moradores com dificuldade de locomoção, pessoas com deficiência, que passam por muita dificuldade pela falta de pavimentação”, destacou.

Poder público. Sobre os esforços anteriores para resolver essas questões junto à prefeitura, Santos afirmou: “Já oficializamos documentos, protocolamos duas vezes e não fizeram nada. No domingo fizemos o que menos queríamos, que foi fechar a rua. Segunda-feira protocolizamos. Sabemos que não é possível fazer tudo rápido, mas precisamos que algo seja feito”.

Os moradores reivindicam uma ação urgente por parte das autoridades municipais, especialmente no que diz respeito à pavimentação das vias até a Igreja Católica, visando melhorar a qualidade de vida dos residentes e facilitar o acesso aos serviços básicos.

Resposta da prefeitura. O Portal 27 entrou em contato com a prefeitura para saber o posicionamento da administração quanto às demandas feitas pelos moradores, mas não obtivemos respostas até o fechamento desta matéria.