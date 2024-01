Nesta terça (9), o Sine de Vila Velha está disponibilizando um total de 111 vagas de emprego no mercado formal de trabalho do município. Há vagas para diversas funções, em várias áreas de atuação profissional e os interessados em aproveitar as oportunidades devem comparecer ao Sine para garantir o necessário encaminhamento. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, no período de 8 às 17h, na Vila do Empreendedor, situada no Subsolo A do Boulevard Shopping.

As vagas em aberto se destinam principalmente às seguintes funções ou profissões:

Ajudante de motorista

Analista fiscal (economista)

Aprendiz de mecânica de manutenção

Atendente de lojas

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de estoque

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de manutenção e recarga de extintor de incêndio

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores)

Auxiliar de sushiman

Barman

Consultor de vendas

Copeiro

Cozinheiro de restaurante

Educador social

Engenheiro Civil

Estoquista

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos

Jardineiro

Maitre

Motofretista

Motorista de caminhão

Operador de caixa

Porteiro

Serralheiro

Subgerente de restaurante

Sushiman

Técnico de manutenção elétrica

Técnico de rede (telecomunicações)

Vendedor interno.

Líder em geração de empregos no ES

Em Vila Velha, as políticas públicas de atenção ao trabalhador estão apresentando resultados cada vez melhores. Na atual administração, o município – que em 2021 e 2022 registrou as maiores taxas de crescimento entre as cidades da Região Metropolitana – também ficou no topo do ranking de geração de empregos na Grande Vitória nos últimos dois anos.