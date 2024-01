Após a notícia da liberação para disputar as eleições municipais em Guarapari, do deputado estadual Zé Preto, o documento, agora em posse da nossa redação, marca o desfecho de uma disputa jurídica que envolveu o político e seu partido. Ele havia entrado na justiça para poder sair do PL. Confira a cópia da carta obtiva com exclusividade pelo portal 27

De volta a disputa. A carta de desfiliação, concedida pelo presidente estadual do PL, senador Magno Malta, representa não apenas a formalização da saída de Zé Preto do partido do presidente Bolsonaro, mas também a abertura para que Zé Preto possa voltar a pensar em disputar a prefeitura de Guarapari por outro partido, sem perder o mandato de deputado pelo PL.

Adversários Fortes. Zé Preto que foi vereador e cumpre seu segundo ano de mandato como deputado, deve concentrar seus esforços na construção de propostas para convencer a população que está preparado. Ele deve enfrentar adversários fortes: Rodrigo Borges, Wendel Lima, o candidato escolhido por Edson e outros possíveis adversários.