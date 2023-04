Um acidente entre um carro e uma moto na noite de ontem (28) deixou um casal gravemente ferido em Guarapari. Segundo informações, a mulher que estava na garupa da moto ainda não foi identificada e foi socorrida em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

De acordo com testemunhas, o motorista do carro teria fugido do local do acidente, mas foi abordado e detido pela Polícia Militar pouco depois, por omissão de socorro. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. O cruzamento da avenida Jones dos Santos Neves onde ocorreu o acidente é um local mal sinalizado e já registrou vários acidentes no passado.

A equipe de socorro foi acionada imediatamente e prestou os primeiros atendimentos aos feridos no local do acidente. A Polícia Militar também esteve presente para controlar o tráfego e registrar a ocorrência. O casal foi encaminhado para a UPA para receber atendimento médico.

As autoridades policiais locais alertam para a importância de respeitar as regras de trânsito e manter a atenção ao dirigir, especialmente em locais mal sinalizados ou com alto índice de acidentes. As investigações sobre as causas do acidente seguem em andamento.