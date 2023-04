O Governo do Estado vai investir mais de R$ 60 milhões em obras de água e esgoto no município de Vitória, por meio da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, em evento no Palácio Anchieta, nesta quinta-feira (27), na Capital. São obras de ampliação do sistema de abastecimento de água, parcerias com o Município para obras de esgoto, além de investimentos na redução de perdas de água.

“Estamos fazendo uma antecipação da universalização do saneamento. A lei estabelece o prazo limite até 2033, mas queremos concluir a universalização de água e esgoto na Grande Vitória até 2027. Todo esse trabalho já está contratado. Vitória conta com mais de 90% do esgoto tratado, sendo considerado um serviço universalizado. Estamos com investimentos em Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana. Ter toda a região livre do esgoto doméstico é uma conquista fenomenal, cabendo o aperfeiçoamento deste trabalho – e é o que estamos fazendo”, disse o governador.

Durante o evento, foi lançado o edital para obras de garantia da continuidade do abastecimento de água em Vitória, incluindo a construção de um reservatório de água no bairro São Benedito e ampliação do sistema na Poligonal 1. Também foram assinadas a cooperação técnica e financeira entre Cesan e Prefeitura de Vitória para obras de esgoto na Orla Noroeste e a ordem de serviço para investimentos de R$ 50 milhões para redução de perdas de água em Vitória.

O presidente da Cesan, Munir Abud, reiterou o compromisso firmado junto à Prefeitura para que as melhorias no abastecimento de água do Território do Bem e adjacências fossem iniciadas até o mês de abril. “A Cesan está comprometida com a missão de garantir o abastecimento de água para a população capixaba, sobretudo para as comunidades Consolação, Gurigica, São Benedito, Itararé, Bonfim e da Penha, Jaburu, Constantino, Floresta, Engenharia, Ilha das Caieiras e São Pedro que precisam de obras de infraestrutura para que a água chegue às suas residências de forma contínua”, afirmou.

Também estiveram presentes na solenidade, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini; o deputado estadual João Coser; além de vereadores e lideranças comunitárias do município.

Investimentos

Com investimento de R$ 10 milhões, o Governo do Estado vai ampliar o sistema de abastecimento de água na Poligonal 1, que abrange os bairros Consolação, Gurigica, São Benedito, Itararé, Bonfim e da Penha; comunidades de Jaburu, Constantino, Floresta e Engenharia. Ao todo, mais de 26 mil habitantes serão beneficiados.

Dentre as intervenções previstas, estão: interligação de adutora DN 400 mm, na Avenida Leitão da Silva; implantação de uma estação de bombeamento (booster Gurigica) com capacidade para 100 l/s (litros por segundo); construção do reservatório São Benedito com capacidade para 500 mil litros de água; melhoria do reservatório Jaburu e implantação de uma estação de bombeamento (booster) na área; e a implantação de 360 metros de adutoras de água tratada para abastecimento dos reservatórios.

Na Orla Noroeste, a Cesan, em cumprimento ao contrato firmado com o Município, vai investir R$ 1,98 milhão na execução da 1ª etapa do sistema de esgotamento sanitário. Serão beneficiados cerca de 36 mil habitantes dos bairros Ilha das Caieiras e São Pedro. Será realizada a construção de 1.122 metros de redes coletoras de esgoto, além de 97 ligações domiciliares e intradomiciliares gratuitas.

A Companhia vai investir ainda R$ 50 milhões para redução de perdas de água em Vitória. Atualmente, cerca de um terço da água é perdida por ano, seja por perdas aparentes (furto de água e submedição) ou perdas reais. Para acabar com o problema, será executada a substituição de redes com muitos vazamentos, reforço de redes para melhorar o abastecimento, bem como a instalação de equipamentos para equalizar a pressão, substituição de hidrômetros, telemetria em grandes consumidores e a retirada de ligações irregulares.