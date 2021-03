Um homem de 24 anos foi preso na última segunda-feira (29), suspeito de envolvimento no homicídio de um garoto, morador do bairro Portal Club, em Guarapari. O jovem tinha 17 anos e foi morto com um tiro na cabeça e morreu antes de conseguir chegar ao hospital.

A ação foi feita de forma conjunta com a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do 10º Batalhão da Polícia Militar. O homem preso também teria envolvimento com um roubo majorado, cometido em 2019 na cidade.

Segundo a Polícia, o homem já tinha um mandado de prisão em aberto e, após as investigações, conseguiram localizar e cercar o imóvel onde ele estava morando. Ainda de acordo com os agentes, o motivo teria sido a disputa pelo tráfico de drogas da região.

“O conduzido é apontado como um dos suspeitos do homicídio consumado do qual foi vítima um adolescente de 17 anos. De acordo com as nossas investigações, o fato se deu em razão de disputas pelo domínio do tráfico de drogas naquele bairro. No entanto, as investigações ainda estão em andamento”, declarou o titular da DHPP de Guarapari, delegado Franco Malini.

O investigado morava no mesmo bairro onde o homicídio ocorreu. Na data do fato, um adolescente de 17 anos, também morador de Portal Club, foi alvejado com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido por populares, mas morreu antes de chegar ao hospital. Testemunhas relataram que os autores estavam em um carro branco.

O detido foi encaminhado ao sistema prisional, e permanece à disposição da Justiça. O inquérito que investiga o homicídio segue em andamento.

Jovem morto era suspeito de cometer homicídio

O adolescente foi morto no dia 1º de março, no bairro Portal Club, mas estava sendo investigado pela Polícia Civil, suspeito de ter envolvimento em um assassinato no mesmo bairro no mês de dezembro do ano passado.

No dia 3 de março o delegado Franco comentou sobre o caso e sobre o assassinato deste jovem, suspeitando de uma retaliação pelo comando do tráfico na região. “O bairro está sem comando, e as mortes são em decorrência do domínio do tráfico na região. O menor de 17 anos foi executado há dois dias. Pode ser uma retaliação por conta desse homicídio anterior. Assim como no homicídio de dezembro, essa retaliação também terá a mesma resposta pelas forças policiais”, comentou, na época, o delegado.