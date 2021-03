Prefeitura informa que primeira parcela do IPTU de Guarapari vence nesta quarta-feira (31)

A Prefeitura de Guarapari, informou através da Secretaria Municipal de Fazenda, que a primeira cota da parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) está vencendo hoje (31). De acordo com a prefeitura, em virtude da pandemia, antes as parcelas começavam no mês de janeiro e agora começam a partir de março. Sendo que a primeira parcela vence nesta quarta-feira (31).

O objetivo deste adiamento, conforme a prefeitura, foi para amenizar os impactos econômicos da pandemia de Coronavírus. Segundo a prefeitura, o todo, são oito parcelas, e em abril de 2020, a Prefeitura de Guarapari já tinha publicado o Decreto 229/2020, com várias medidas para amenizar os impactos econômicos da pandemia.

De acordo com a prefeitura, neste decreto, o município prorrogou os prazos de pagamentos de tributos como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU/2020) e o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN/2020).

Segunda via. Se você ainda não recebeu o seu carnê do IPTU, a prefeitura fiz que basta acessar o site www.guarapari.es.gov.br , na aba Serviços, em seguida Serviços Online. Lá é possível imprimir a segunda via do carnê.