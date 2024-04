Na manhã de terça-feira (23), uma idosa de 70 anos, identificada como Sebastiana Pereira Rodrigues, foi encontrada morta em sua casa no bairro Vila Lenita, em Água Doce do Norte. O principal suspeito do crime, um adolescente de 17 anos que afirmou ser sobrinho da vítima, confessou o assassinato.

Encontrado morto. Um dia após a confissão do crime, o adolescente, identificado como Leandro Ribeiro Gonçalves da Rocha, foi encontrado morto a tiros na zona rural do município, na manhã desta quarta-feira (24). Segundo informações de A Gazeta, o corpo do jovem foi descoberto ao lado de um curral, na localidade de Cachoeira do Pantaleão, com marcas de disparos entre as costas e a cabeça.

Assassinato da tia. De acordo com o boletim de ocorrência da PM, uma testemunha relatou que Sebastiana estava desaparecida desde o último sábado (20). Os familiares, ao perceberem seu sumiço, foram até a residência da idosa, onde encontraram seu corpo em estado de decomposição nesta terça-feira.

Após a descoberta do crime, alguns moradores da região afirmaram aos policiais que o adolescente seria o autor do assassinato, mencionando seu histórico de envolvimento em crimes. O menor foi localizado pela PM e conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde confessou o homicídio, alegando que decidiu matar a idosa por ela estar denunciando atividades relacionadas ao tráfico de drogas na área. Segundo o jovem, ele cometeu o crime no último sábado.

A Polícia Civil informou que o adolescente foi ouvido e liberado após prestar depoimento, após constatação de que o crime ocorreu no sábado e não havia flagrante.

Segundo informações de A Gazeta, a conexão entre a morte de Leandro e o assassinato de Sebastiana está sendo investigada pelas autoridades locais.