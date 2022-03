Operação Luxor. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Central), com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da Polícia Militar do Espírito Santo, deflagrou, na quinta-feira (17), a segunda fase da denominada “Operação Luxor”.

Organização criminosa. A investigação foi instaurada pelo Gaeco com o objetivo de apurar e coletar provas das atividades dos integrantes de uma organização criminosa que, de forma organizada e contínua, se dedica ao tráfico de entorpecentes e a crimes a ele conexos, no município de Cariacica e regiões próximas.

Guarapari. Foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de Serra, Vitória, Cariacica, Vila Velha, Viana e Guarapari. Os mandados de busca e apreensão relacionados a três advogadas e dois advogados foram cumpridos com o acompanhamento de representantes da Comissão de Prerrogativas da OAB-ES, em cumprimento de decisão judicial da 2ª Vara Criminal de Cariacica-ES.

Drogas. Durante o cumprimento dos mandados, um dos advogados foi preso em flagrante pelo crime de obstrução à investigação de organização criminosa; outro advogado foi detido por posse ilegal de substância entorpecente; e outra advogada que era alvo de um mandado de prisão domiciliar e de busca e apreensão não foi localizada em sua residência. Foram apreendidos, nos trabalhos da operação, diversos bilhetes, agendas, telefones celulares, notebooks e documentos, que serão analisados no decorrer das investigações.

A decisão judicial da 2ª Vara Criminal de Cariacica-ES, em atendimento aos pedidos formulados pelo Gaeco-Central do MPES, determinou a inclusão e aplicação de Regime Disciplinar Diferenciado – RDD a dois internos do sistema prisional, integrantes da organização criminosa investigada.

Equipe. Os trabalhos de deflagração da parte ostensiva da “Operação Luxor II” contaram com a participação, no total, de 57 policiais militares integrantes do 4º Batalhão, 6º Batalhão, 17ª Cia. Independente, 14ª Cia. Independente e Batalhão de Missões Especiais (BME), além dos militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, que atuaram nas buscas, apreensões de objetos, prisões e conduções dos investigados.

*com informações do Ministério Público do Estado do Espírito Santo