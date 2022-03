A Câmara de Guarapari, na gestão do atual presidente Wendel Lima (PTB), vem trabalhando com equilíbrio financeiro dos recursos públicos, e repassou à prefeitura mais de meio milhão de reais. Esse valor faz parte do duodécimo, verba que o Poder Legislativo recebe durante o ano e pode utilizá-la completamente.

Retorno. No entanto, devido à administração financeira e patrimonial foi possível economizar, mesmo realizando investimentos, e enviar os recursos excedentes para o Poder Executivo, que poderá investir em áreas de benefício direto para a população.

Hospital. De acordo com a Câmara, os vereadores de Guarapari indicaram ao prefeito o uso desta verba para investimentos nas ações do Hospital Cidade Saúde e nas benfeitorias da Associação dos Funcionários Públicos da cidade, que poderão passar por reformas.

Deve-se destacar, porém, que a destinação orçamentária é de competência exclusiva do Poder Executivo, e que aos parlamentares cabe a fiscalização e indicação, com esta última podendo ser aceita ou não pelo prefeito.

“Neste último ano corrente, em 2021, a administração da Câmara conseguiu garantir uma economia de mais de meio milhão de reais. Isso, sem parar os investimentos necessários para a melhoria dos nossos serviços, algo que conseguimos graças a ótima equipe que atua na Casa. Para este dinheiro, nós vereadores indicamos ao prefeito que invista nas ações do Hospital Cidade Saúde e na sede da Associação dos Funcionários Públicos, que poderá passar por reformas e aprimoramentos”, declarou o presidente da Câmara de Guarapari, vereador Wendel Lima.

Investimentos. De acordo com a Câmara, para alcançar uma economia total de R$515.615,05 e continuar realizando investimentos, foi necessária uma reestruturação financeira, alterando o direcionamento das verbas de forma que fossem empenhadas em áreas de interesse e importância, algo que foi possível realizar devido a equipe capacitada que atua diariamente na Câmara Municipal de Guarapari.