Com a chegada de mais doses das vacinas disponíveis em território brasileiro, como a CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca, a cidade de Guarapari irá começar uma nova fase da campanha de vacinação, nesta parte, serão imunizados os que tiverem idade entre 55 e 59 anos.

Para se vacinar, é preciso realizar o agendamento hoje, no site da Prefeitura de Guarapari, clicando no link “Clique aqui para agendar a vacina”, ele estará aberto a partir das 15hrs. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas. Ao todo serão disponibilizadas mil doses do imunizante AstraZeneca.

A vacinação acontecerá neste sábado (05), a partir das 8h, no Complexo Esportivo “Maurice Santos”, Muquiçaba – Drive Thru e Ativos / Sem carro. Será necessário levar o comprovante de agendamento impresso, o CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável.

Anchieta

Já no município de Anchieta, também ocorrerá a vacinação do público de 55 a 59 anos, mas sem o agendamento. A campanha será feita neste sábado, das 8h às 15h e será na modalidade drive-thru, no Centro de Especialidades Unificadas (CEU) ao lado da Prefeitura. Também haverá vacinação no interior, na ESF Jabaquara, no mesmo horário.

Já na escola municipal Jocelina Nogueira, na sede, irá ocorrer a vacinação dos profissionais da educação, também no mesmo horário. Devem participar as pessoas que se enquadram nessa faixa etária. É necessária a apresentação do cartão da família.

Conforme a secretaria municipal de Saúde, não haverá agendamento. Anchieta segue o Plano Nacional de Vacinação e vem imunizando de acordo com as doses recebidas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).