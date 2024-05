O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou, nesta terça-feira (07), o início do recebimento de doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Os donativos serão recebidos de forma online, por meio de Pix, ou presencialmente, com a entrega de itens de ajuda humanitária.

“Sabemos que o povo capixaba é solidário. Recentemente passamos por um desastre ambiental na região sul e contamos com a ajuda de muita gente. O Governo do Rio Grande do Sul disponibilizou uma chave Pix, pela qual as pessoas também podem doar diretamente. O importante é que todos que possam dar sua contribuição. O Governo do Espírito Santo já enviou equipamentos e profissionais para o Rio Grande do Sul e também ajudará levando as doações capixabas”, afirmou Casagrande.

O recebimento de doações físicas ficará a cargo do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). As doações podem ser entregues, exclusivamente, no Quartel do Comando Geral (QCG) da Corporação, localizado na Rua Ten. Mário Francisco Brito, 100, no bairro Enseada do Suá, Vitória, entre os dias 08 e 18 de maio, das 09h às 16h.

É necessário destacar que o Espírito Santo está coletando apenas cestas básicas completas e colchões, neste momento.

O Governo do Estado também reativou o ES Solidário. As doações em dinheiro podem ser realizadas via Pix, que serão direcionadas diretamente para a conta do Governo do Rio Grande do Sul. A conta SOS Rio Grande do Sul está recebendo doações por meio do CNPJ: 92.958.800/0001-38

Serviço: Doações para o Rio Grande do Sul

Período: de 08 a 18 de maio

Horário: de 09h às 16h

Local: Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros (R. Ten. Mário Francisco Brito, 100, Enseada do Suá, Vitória)

O que doar: cestas básicas completas e colchões