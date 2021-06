O CDL de Guarapari detalha as vantagens do crediário próprio. Vender no crediário é um atrativo a mais para os consumidores visitarem a sua loja.

O crediário possibilita que o consumidor realize compras maiores sem a necessidade de possuir o valor em mãos, afinal, o valor fica diluído ao longo dos meses, sem que isso prejudique o seu orçamento.

Permite uma melhor negociação com o cliente, diferentemente do cartão de crédito, que possui opções restritas de parcelamento, o crediário é mais flexível, o lojista consegue definir o número de parcelas e, ainda, oferecer melhores condições para uma compra de valor mais alto.

O crediário é uma modalidade democrática, atende diversos tipos de públicos, pois permite que pessoas de qualquer classe econômica adquiram os produtos e serviços que desejam.

Conheça mais vantagens do crediário próprio:

ATRAI NOVOS CLIENTES

Em momentos de crise econômica as pessoas procuram opções mais viáveis para efetuar suas compras. Ao ampliar as formas de pagamento e inserir as possibilidades de compra que o crediário próprio oferece, o lojista atrai novos clientes.

Isso porque o valor da parcela por meio desse modelo atribui menos juros ao pagamento, principalmente em comparação ao cartão de crédito, cuja tributação é bastante elevada e encarece a transação.

FIDELIZA CONSUMIDORES

Ao oferecer preços acessíveis e parcelas mais longas, o crediário próprio em lojas fortalece a fidelização de consumidores, na medida em que promove aproximação com o cliente.

A percepção de poder comprar uma mercadoria que deseja e precisa, de um modo que não é possível em outras lojas, faz com que o cliente agregue valor à loja, fidelizando-se a ela.

AUMENTA O TICKET MÉDIO DA LOJA

Ter um crediário próprio leva ao crescimento das transações, do fluxo de caixa e da rentabilidade da loja. Isso porque, independentemente do poder aquisitivo de seu cliente, há uma inclinação natural para que ele sempre busque por meios de fazer compras parceladas. Sendo assim, quanto mais opções de pagamento a loja oferece, maiores os valores das compras por cliente.

Serviço | Deseja trabalhar com crediário próprio em sua loja?

Entre em contato com a CDL Guarapari, e conheça as soluções que o SPC Brasil tem para auxiliar o seu negócio! cdl@cdlguarapari.org.br | 27 9983-5772