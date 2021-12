Mais previsão de chuvas fortes para o Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu hoje (12), um alerta de perigo potencial para chuvas intensas em 31 cidades do Espírito Santo. Essas cidades estão localizadas, em sua maioria, na parte oeste do Estado, que engloba as regiões Noroeste, Serrana, Caparaó e parte do sul capixaba.

O Instituto emitiu alerta amarelo para risco de chuvas intensas. Ao todo, 31 das 78 cidades capixabas estão inseridas no alerta do Inmet. Nesses municípios há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos, de 40 a 60 km/h.

O aviso meteorológico é válido até as 11 horas desta segunda-feira (13). Segundo o Inmet, nesses municípios há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

Confira as cidades onde existe o alerta.

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alto Rio Novo

Apiacá

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Irupi

Itaguaçu

Iúna

Jerônimo Monteiro

Laranja da Terra

Mantenópolis

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Pancas

São José do Calçado

Venda Nova do Imigrante