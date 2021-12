Policiais Militares do 10º batalhão realizaram ações preventivas e repressivas em Guarapari neste fim de semana e apreenderam uma arma de fogo e drogas. Suspeitos foram detidos.

Na noite de sábado (11), por volta das 21h, os militares realizam patrulhamento no bairro Bela Vista quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita e realizaram a abordagem policial. Foi localizado um revólver calibre 38 carregado com 5 munições em posse do abordado. Foi apreendido ainda o valor de R$605,00 em dinheiro. O mesmo foi detido.

Ainda no sábado, por volta das 23h, quatro menores foram apreendidos no bairro Itapebussu em flagrante tráfico de drogas. Os suspeitos estavam próximos a um beco no bairro e tentaram se evadir ao avistar a guarnição policial, mas foram alcançados pelos policiais. Ao todo foi apreendido 112 pinos de cocaína, 74 pedras de crack, R$ 114,00 em dinheiro e 01 Celular.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a delegacia local juntamente com os materiais apreendidos.