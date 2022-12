A chuva não dá trégua no Espirito Santo. Várias cidades com problemas de alagamentos, enchentes e pessoas desabrigadas. E a previsão é que a chuva não vá parar tão cedo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta neste domingo (04) prevendo grandes acumulados de chuva em quase todo o Espírito Santo.

O aviso meteorológico indica precipitações entre 60 mm e 100 mm por dia e foi classificado da cor laranja. Pelo instituto, a classificação com essa cor é perigosa. O aviso é válido até às 10h desta segunda-feira (05).

Esse aviso é para 74 cidades do território capixaba. O Espírito Santo conta com 78 municípios ao todo. Somente Presidente Kennedy, Marataízes, Bom Jesus do Norte e Apiacá estão fora. Além do grande volume pluviométrico, a descrição do alerta traz risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Guarapari. Em Guarapari a chuva tem atingido principalmente a região do interior da cidade, com acessos bloqueados devido a aguas e terras. Alguns bairros dentro da cidade também tem sido afetadas. Confira as cidade capixabas que devem ser maias atingidas pelas chuvas.