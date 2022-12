O deputado Carlos Von (DC) ficou inelegível e não poderá disputar eleições pelo prazo de 8 anos, após condenação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A notícia foi dada em primeira mão pela jornalista Leticia Goncalves do jornal A Gazeta. (Confira aqui).

De acordo com a reportagem, o julgamento foi concluído na quinta-feira (1), onde o TRE-ES entendeu que Carlos Von cometeu abuso de poder econômico nas eleições de 2020. O deputado afirmou que vai recorrer da decisão, mas se o posicionamento da justiça for mantido, ele não poderá disputar as eleições de 2024, 2026, 2028.

Áudios. A decisão que tirou 8 anos de disputas políticas de Carlos Von é baseada em áudios gravados nas eleições de 2020, onde Von foi candidato a prefeito pelo partido Avante e fez uma reunião com candidatos do partido Republicanos, que era o partido de Fernanda Mazelli, que também disputava a prefeitura.

De acordo com a reportagem, nesta reunião os áudios mostrariam que houve promessa de dinheiro e cargos na prefeitura, caso o deputado fosse eleito, em troca de apoio destes candidatos. Em posse destes áudios, Fernanda Mazelli acionou a justiça eleitoral de Guarapari.

Ação improcedente. Segundo A Gazeta, na primeira instância o juiz eleitoral Edmilson Souza Santos, considerou a ação improcedente, por entender que os áudios foram gravados de forma inválida e clandestina. Fernanda recorreu então ao TRE.

TRE validou. O juiz eleitoral do TRE, Renan Sales, validou ao áudio como prova, dizendo que “Não se pode atribuir proteção ao comportamento ilícito-especialmente aquele que atenta contra a dignidade e a moralidade da administração pública…”, disse em parte do despacho

Ainda de acordo com a reportagem, além dos áudios existem testemunhos de pessoas que participaram da reunião. Com apenas uma abstenção os juízes eleitorais votaram segundo o relator, condenando Carlos Von a 8 anos de inelegibilidade, que é quando um candidato não tem condições de ser eleito.

Respostas. Em resposta a reportagem Von disse que “A maioria dos candidatos a vereador do Republicanos quem levou fui eu”, explicou e afirmou ainda que. “Mas, por pressão do governador na convenção, o Republicanos decidiu lançar candidato (à prefeitura)”, falou.

Vai recorrer. Ainda de acordo com o deputado. “Criaram uma narrativa de que eu estava tentando comprar o voto de pessoas que já me apoiavam. E já tem jurisprudência pacificada no TSE no sentido de considerar prova ilícita a gravação clandestina. Tem embargos ainda a serem apresentados ao TRE e, se for o caso, vou recorrer ao TSE”, explicou ele ao jornal A Gazeta.