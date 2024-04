O Senac-ES em parceria com o Governo do Estado está com inscrições abertas até o próximo dia 06 de maio, para mais cursos de qualificação profissional, em Alfredo Chaves.

Cursos. Desta vez, são três oportunidades de formação, por meio do programa Qualificar ES: manutenção de smartphones, design para publicações digitais e informática para jovens, sendo um pela manhã, um à tarde e outro à noite. O início das aulas está previsto para dia 06 de maio.

Inscrições. Para se inscrever, basta acessar o site da Secti, clicando aqui; caso já possua um cadastro na plataforma da secretaria, acesse aqui para realizar a inscrição. Segundo a prefeitura, quem tiver dificuldade de acesso à internet poderá fazer as inscrições pelo número de contato do Cras: 27 3269 2744 ou pelos números de WhatsApps (27) 9 9905 0271 e (27) 9 9636 5474.

Formação. As aulas serão realizadas em uma Unidade Móvel estacionada em frente ao ginásio Municipal de Esportes.

Opções de cursos:

CURSO – MANHÃ (8:00 às 12:00) – MANUTENÇÃO DE SMARTPHONES

CURSO – TARDE (13:00 às 17:00) – DESIGN PARA PUBLICAÇÕES DIGITAIS

CURSO – NOITE (18:00 às 22:00) – INFORMÁTICA PARA JOVENS

(Dias: de segunda a sexta)