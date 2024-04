A Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba anunciou a abertura do concurso público iNOVA Capixaba 001/2024. O certame visa a atender à necessidade de contratação de pessoal para preencher as vagas disponíveis em unidades hospitalares sob a gestão da Fundação: o Hospital Estadual Central (HEC) e o Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF).

O edital foi publicado nesta quinta-feira (25) e as inscrições estarão abertas do dia 06 de maio até o dia 02 de junho de 2024. A prova será realizada no dia 30 de junho de 2024.

Vagas. Estão sendo ofertadas um total de 594 vagas, além de cadastro de reserva, distribuídas em 33 cargos para profissionais de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior. As vagas estão divididas da seguinte forma:

– Hospital Antônio Bezerra de Faria: 451 vagas

– Hospital Estadual Central: 143 vagas

O salário varia de R$ 1.529,86 a R$ 8.013,60. e a seleção será feita por meio de provas objetivas e de títulos e experiência.

Isenção de taxa. A taxa de participação é de R$ 52 para cargos de nível fundamental, R$ 70 para os de nível médio/técnico e R$ 75 para quem concorrerá aos de nível superior. Terão direito a isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea, aqueles isentos de apresentar a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Renda; convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral; pessoas com deficiência; e doadores de sangue.

Para mais informações, consulte o edital completo clicando no link.