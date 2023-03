Na última quarta-feira (08), a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio do Projeto “Patrulha Canina”, esteve na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dep. Paulo Sergio Borges, em Morada da Barra, município de Vila Velha para realizar uma apresentação para os alunos. A ação contou com a participação do cão policial Akrus e tem como objetivo apresentar de forma lúdica o dia a dia do policial.

Cerca de 300 alunos assistiram atentos à apresentação da palestra. Durante o evento, foi apresentada a rotina de um policial, bem como os itens de proteção utilizados por eles, como coletes, capacetes e escudos balísticos.

A parte principal do evento foi à participação do primeiro cão da Polícia Civil, Akrus, que mesmo aposentado das atividades policiais, ainda diverte as crianças demonstrando como são realizadas as detecções e trabalhos de busca durante as operações.

A palestra é ministrada pelo Agente de Polícia e fundador do Projeto ‘Patrulha Canina’, Jorge Morgado Neto. De acordo com Morgado, o projeto foi iniciado em 2014 e recebeu esse nome em referência ao desenho animado. “A utilização do cão desperta a curiosidade e atenção dos alunos e conseguimos nos aproximar e interagir com as crianças, demostrando que elas podem contar com as forças de segurança”, afirmou.

As instituições de ensino que tiverem interesse em levar o Projeto “Patrulha Canina” para alunos podem solicitar entrando em contato com Jorge Morgado Neto, pelos telefones: 027 3349-7844 / 027 99921-9016.