Na manhã de ontem (15), um homem suspeito de tráfico de drogas foi baleado na perna depois de entrar em luta corporal com um Policial Militar no bairro São João, em Guarapari. De acordo com a polícia, uma guarnição da PM patrulhava o bairro quando viu um suspeito entregando uma sacola plástica para uma adolescente e resolveram fazer a abordagem.

Luta corporal. Na hora de fazer a revista pessoal nos suspeitos, eles correram, mas um deles foi alcançado e entrou em luta com um Policial Militar que participava da abordagem, que para se resguardar efetuou um tiro na perna do agressor. O SAMU foi chamado pela PM para atender o suspeito. Ele foi levado para a UPA e não corre risco de morte.

Na sacola que foi recuperada com o adolescente pela PM, haviam 58 pedras de crack, 38 pinos de cocaína e 5 buchas de maconha.