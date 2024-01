Em conformidade com a Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 53-4 em vigor, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) determinou a proibição de operações de pouso no Aeródromo de Guarapari (SNGA). A restrição entrará em vigor a partir do dia 10/02/2024 e permanecerá em vigor até o dia 10/02/2025.

Sem respostas da prefeitura. A decisão, conforme estabelecido na Portaria 8.536/SIA de 08/07/2022 e no artigo 59 da Resolução ANAC nº 472/2018, foi tomada devido à falta de retorno em sucessivas tentativas de contato com o operador do aeródromo, que neste caso é a prefeitura de Guarapari. A ANAC destaca que a medida é uma resposta ao risco presumido para as operações aéreas no local.

Ainda segundo a Anac, a divulgação imediata visa informar a comunidade aeronáutica com antecedência entre a publicação e a vigência da decisão. A ANAC ressalta que a fundamentação para a proibição está disponível para pesquisa pública de documentos no endereço eletrônico https://www.gov.br/anac/pt-br/sistemas/protocolo-eletronico-sei/pesquisa-publica-de-processos-e-documentos.

O fechamento temporário do Aeródromo de Guarapari destaca a importância da conformidade com as regulamentações da ANAC e ressalta o compromisso da agência com a segurança e eficiência das operações aéreas. “Isso é fruto da fiscalização e vistoria que eu venho fazendo lá no aeroporto e as denúncias que eu fiz na Anac. A prefeitura tinha um prazo para fazer e consertar e não consertou. Agora aconteceu isso aí”, disse o vereador Rodrigo Borges.