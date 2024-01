Na tarde da última segunda-feira (22), a Câmara Municipal de Guarapari aprovou o Projeto de Lei nº 190/2023, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2024. O destaque da votação foi a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024, que trouxe à tona uma redução significativa no repasse de verba para a saúde municipal.

Orçamento 2024. De acordo com a proposta, o orçamento da Prefeitura de Guarapari previsto para este ano será de R$ 599.964.120,32. O valor é 21% menor do que o do ano passado, que totalizou R$ 762.103.598,34.

Segundo a proposição aprovada, o órgão que ficará com a maior destinação de verba será a Secretaria Municipal de Educação, com R$ 205 milhões. Neste ano, a Codeg ficou com o segundo maior orçamento do município, com R$ 82.714.00,00.

Saúde. Para o ano de 2024, foram destinados R$ 82 milhões para a Secretaria Municipal de Saúde. O valor representa uma diminuição de 28% na verba disponível para a pasta em comparação com o ano passado, quando o orçamento foi de R$ 114 milhões.

Obras públicas. Outra pasta que sofreu redução no repasse foi a Secretária Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, com R$ 34 milhões. O novo orçamento representa uma diminuição de aproximadamente 66% em comparação com o valor de 2023, quando foram destinados R$ 102 milhões.