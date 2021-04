A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu quatro novos ventiladores pulmonares volumétricos e quatro monitores cardíacos. Os equipamentos irão atender às demandas das ações de enfrentamento à Covid-19 no Hospital do Mepes e no Pronto Atendimento Municipal. Eles serão utilizados em pacientes infectados pelo vírus que necessitam de suporte ventilatório.

A empresa Dormed, vencedora do processo de compra, fez a entrega dos equipamentos na último dia (16) ao município por meio de transporte aéreo, pelo aeroporto de Vitória, a fim de agilizar o processo de entrega. Para retirada dos equipamentos no aeroporto foi preciso da mobilização dos profissionais da secretária de Saúde com apoio de agentes da Guarda Municipal.

Conforme informações da Secretaria de Saúde, os produtos foram adquiridos com recurso próprios da municipalidade. Dois equipamentos serão encaminhados ao setor semi-intensivo instalado no hospital Padre Humberto – Mepes. Dessa forma, os 04 leitos da unidade passarão a contar com 04 ventiladores e 04 monitores cardíacos.

O Pronto Atendimento (PA) Municipal também receberá 02 ventiladores e 02 monitores cardíacos para atender as demandas de pacientes com Covid-19 ou outros agravos que possam necessitar de suporte ventilatorio até a possível transferência para o hospital do Mepes ou outra unidade referenciada pela central de vagas do Estado.

Com essa aquisição, o município de Anchieta contará com 07 ventiladores pulmonares para atender a população que necessitar do serviço.