Três suspeitos de 18, 21 e 31 anos foram detidos nesta terça-feira (20), no bairro Adalberto Simão Nader e no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, em uma operação realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e a Polícia Militar.

Segundo o titular da DHPP de Guarapari, delegado Franco Malini, o conduzido de 31 anos foi indiciado como autor do homicídio consumado de um homem de 26 anos, ocorrido em 24 de janeiro de 2021, no interior de um cerimonial, no bairro Fátima Cidade Jardim, município de Guarapari. “A motivação do crime de homicídio está ligada à disputa pelo domínio do tráfico de drogas no bairro Adalberto Simão Nader”, explicou o delegado.

Os dois suspeitos de 18 e 21 anos já haviam sido detidos no dia 5 de fevereiro de 2021, durante uma operação da DHPP de Guarapari. Na ocasião, os dois foram autuados, em flagrante, por tráfico de drogas e já eram investigados pelo homicídio do homem de 26 anos, ocorrido em janeiro.

“O mandado de prisão temporária dos suspeitos de 18 e 21 anos foi cumprido dentro do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, onde os dois suspeitos já se encontram custodiados”, contou Franco Malini.

Os três suspeitos foram indiciados por homicídio qualificado. O detido de 31 anos foi para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari, ficando à disposição da Justiça, juntamente com os outros dois suspeitos já detidos.