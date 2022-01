Com alta tecnologia e com o propósito de valorizar o colaborador, criando uma

relação diferenciada com os motoristas parceiros, foi assim que a FUI chegou ao

mercado.

Presente em estados como São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, a startup chega a Guarapari através de dois jovens empreendedores, que enxergaram a necessidade de um atendimento mais humano, melhor qualidade e inovação nesse ramo de negócio.

A FUI retém uma das menores taxas do mercado, apenas 10% fixo, e o motorista fica com 90%. No caso das entregas, os entregadores ficam com 80%

Além disso, oferece benefícios como descontos em estabelecimentos, deixando claro em sua estratégia que os motoristas e motoboys são pessoas chaves para a empresa.

A FUI preza pelos quesitos educação, comportamento, limpeza e estado do veículo e qualidade no atendimento. Para isso, faz uma seleta seleção de seus prestadores.

Além das categorias FUI Mulher, FUI Pets , Fui Kids e FUI Now(entregas) a startup também trabalha com corridas corporativas, feitas diretamente para

empresas.

Serviços. Para utilizar os serviços da FUI, é só baixar o APP e se cadastrar. Para as

empresas que querem utilizar o serviço corporativo, basta fazer contato com o

suporte local através do WhatsApp (27) 99965. 4121 ou pelo site institucional

www.fuiapp.com.br

