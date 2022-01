Seguem até o dia 21 de janeiro, as inscrições para o Acesso Superior, que oferta 350 bolsas de estudo integrais das faculdades Doctum. As bolsas, totalmente 100% durante todo o curso, são para graduação presencial, semipresencial ou EaD.

O Acesso Superior é um programa exclusivo da Rede Doctum de Ensino e acontece pelo segundo ano consecutivo, com o Compromisso Social de contribuir com uma educação inclusiva, de qualidade e mais democrática. As bolsas são uma oportunidade não só de ingresso a faculdade, mas de permanência no curso.

“Se o ingresso em uma Instituição de Ensino Superior já representa uma enorme conquista para boa parte de nossos estudantes e suas famílias, a manutenção e permanência desse aluno até o final do curso é ainda mais desafiadora”, explica Arianne Bárbara, gerente de Relacionamento da Rede Doctum.

A aluna do curso de direito da Doctum Vila Velha, Silvana Falcão Santos, sempre sonhou com o momento em que iria ingressar na faculdade e a oportunidade surgiu no primeiro ano do Acesso Superior. A futura advogada, na ocasião, estava desempregada e o programa foi a oportunidade de realizar seu sonho.

“Todo mundo sabe que as coisas estão bem difíceis, naquele momento eu não estava empregada e não poderia pagar uma faculdade e, por isso, que eu já estava me preparando para uma oportunidade dessas, uma bolsa que eu conseguisse pagar, porque não é só a mensalidade, mas as despesas também. Eu estou muito feliz por estar no curso dos meus sonhos e só tenho a agradecer pela oportunidade. Eu me sinto realizada”, declara Silvana.

Como participar?

Até o dia 21 de janeiro, os interessados em cursar sua primeira faculdade, que tenham ensino médio completo, inscrição no CadÚnico e NIS atualizado, podem se inscrever no programa e participar do processo seletivo.

Como será feita a seleção?

O processo seletivo conta com análise documental e uma prova avaliativa com 50 questões com conteúdo do ensino médio, que acontece no dia 23 de janeiro através da plataforma online. O link de acesso à prova será enviado aos candidatos pelo e-mail de cadastro.

Confira todos os detalhes no edital e faça sua inscrição clicando aqui.

https://acessosuperior.doctum.edu.br/