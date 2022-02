A Câmara Municipal de Guarapari divulgou ontem (15) fotos e informações de uma reunião entre os vereadores e o prefeito que segundo a Câmara seria para estar “buscando defender os interesses dos servidores públicos e magistério da cidade…”, disse o texto.

13. A reunião acontece após o aumento de 30% no salário do prefeito. Na reunião, que contou com 13 vereadores, teriam sido tratados “temas como a extensão de 10,16% e a complementação no salário dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE). Na reunião, que contou com a base aliada à administração pública municipal, foram conversadas novas ações para os servidores e magistério. Os servidores em geral já foram contemplados pelo projeto de lei aprovado por 13 a 3 pelos vereadores da Casa, que autorizaram a revisão salarial destes profissionais em 10,16%, com efeitos retroativos para o dia 1 de fevereiro”, disse a informação do Legislativo.

Piso salarial. De acordo com essa reunião, “O Poder Executivo Municipal, que aguardava a portaria do Ministério da Saúde referente ao piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate a Endemias (ACE), entrou em acordo com os vereadores, que autoriza a Prefeitura a realizar a expansão de 10,16% e a complementar o piso assim que a portaria for publicada”, explicou a Câmara.

Ainda segundo o que consta da reunião. “A expectativa é que a portaria defina o piso salarial de forma que atinja os R$1.750. Com a complementação sendo feita assim que o Ministério da Saúde publicar o novo índice destes profissionais, atendendo o valor do piso”, disse a Câmara.

Professores. A reunião também tratou da “situação dos profissionais do magistério municipal. Considerados de suma importância, a classe dos professores também será contemplada com novos percentuais salariais, de forma que tenham suas reivindicações atendidas com base na lei do piso nacional.”, explicou a Câmara.

Abaixo do salário mínimo. A reunião também teria tratado de discutir “as reivindicações dos servidores municipais que tem o salário abaixo do salário mínimo e receberam a resposta de que a Administração Municipal, sendo a única que pode propor alterações salariais para estes profissionais, irá analisar a situação.”, disse o texto.