A Secretaria de Saúde de Anchieta implantou sua própria ouvidoria. Agora os cidadãos podem direcionar suas reclamações, sugestões e elogios relacionados aos serviços de saúde para o OUV-SUS, que funciona pela internet ou presencialmente.

O usuário poderá apresentar suas manifestações por meio dos canais de atendimento via contato telefônico (28) 3536-5389, através do site www.anchieta.es.gov.br, por e-mail ouvidoriasus@anchieta.es.gov.br ou ainda de forma presencial na Secretaria de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h. A servidora Maria da Penha da Silva de Andrade está a frente do setor.

Conforme a secretária da pasta, Cristiane Feitosa, o objetivo principal da OUV-SUS é garantir e ampliar o acesso do cidadão Anchietense na busca efetiva de seus direitos, atuando enquanto ferramenta de gestão e instrumento de fortalecimento do controle social.

“Para a melhoria da prestação dos serviços ofertados pelo SUS, e estreitar o elo entre o cidadão e a administração pública municipal, é importante a manifestação do cidadão para que a gestão e a sociedade, em parceria, lutem por serviços de qualidade”, destaca Feitosa.

De acordo com informações da secretaria, a OUV-SUS foi criada em 2022 por meio da Lei nº 1.517, de 04 de janeiro de 2022 e atualmente integra a Secretaria Municipal de Saúde com o papel de fomentar e apoiar a promoção da transparência, do acesso à informação e da participação social, estimulando e promovendo a avaliação dos serviços públicos prestados pelo SUS.

A Prefeitura de Anchieta conta também com a Ouvidoria geral, que também pode ser acessada de modo on-line ou fisicamente na Casa do Cidadão.

Ouvidoria do SUS Anchieta

Endereço: Secretaria de Saúde (em cima do CEU, ao lado da Prefeitura)

Clique aqui para acessar a OUV-SUS on-line.

Tel.: (28) 3536-5389

E-mail ouvidoriasus@anchieta.es.gov.br