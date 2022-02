Na manhã desta quarta-feira (16), a equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de um idoso de 63 anos, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável. A prisão aconteceu em via pública, no Centro de Mimoso do Sul, após a equipe policial iniciar diligências em desfavor do suspeito.

O suspeito já havia sido preso no ano de 2016, no município de Presidente Kennedy, pelo crime de estupro de vulnerável.

“Ambos os fatos foram praticados contra meninas com idade inferior a 14 anos. O idoso seduzia as vítimas oferecendo presentes a elas e seus familiares, sempre se passando por alguém que queria ajudar, até que conseguisse o seu verdadeiro objetivo”, explicou o titular da DP de Mimoso do Sul, delegado Rômulo Carvalho Neto.

O idoso foi encaminhado para o Complexo Penitenciário de Xuri em Vila Velha, ficando à disposição da Justiça.