A 9ª edição da Feira Nacional do Artesanato do Espírito Santo (ArteSanto) começa, nesta sexta-feira (12), e prossegue até o próximo dia 21, na Praça do Papa, em Vitória. O objetivo é valorizar a cultura capixaba, apresentando trabalhos de empreendedores do Artesanato Capixaba, Economia Solidária, Agroindústria e Microempreendedor Individual (MEI). A entrada é gratuita.

A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sebrae) no Espírito Santo, está proporcionando a participação de cerca de 300 empreendedores diretamente no evento. Contudo, mais de 800 empreendedores estão sendo atendidos, pois muitos deles fazem parte de associações.

São dez dias de evento, com mais de cinco mil produtos à venda, entre peças de decoração, presentes, acessórios de diversas tipologias, como pedras, vidros, metais, papeis reciclados, cerâmica, madeira, osso, couro, borracha, plástico, fibras naturais e produtos do mar, além de produtos da agroindústria e de micro e pequenos empreendedores. Quem está em busca de lembranças para o Natal vai encontrar peças com valores a partir de R$ 10.