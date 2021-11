A prefeitura de Guarapari quer promover maior consumo de pimenta para o consumo da população. Através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), ela está desenvolvendo a implantação do programa de plantio e processamento de pimenta no município.

Segundo a prefeitura, o projeto foi idealizado a partir de uma visita ao curso de Agroindústria do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), Campus de Alegre- ES, oportunidade em que se acordou a realização de um curso de processamento de pimenta, visando agregar valor à produção de pequenos produtores rurais de Guarapari.

Ainda de acordo com a prefeitura, inicialmente estão sendo adquiridas cinco mil mudas de pimenta das variedades, capsicum frutescens (pimenta malagueta), capsicum chinense (pimenta biquinho) e capsicum baccatum (pimenta dedo de moça).

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Breno Ramos. “O objetivo é dar opção de diversificação da renda, principalmente aos produtores rurais e agricultores familiares do município de Guarapari, a partir da oferta do produto, utilizado como condimento em vários pratos de nossa gastronomia, tanto in natura como processado: molhos, conservas, entre outros”, disse

Para os produtores rurais interessados em obter mudas para implantação de uma área de cultivo, é necessário enviar solicitação para a Semag, através do e-mail: simguarapari@gmail.com ou pelo telefone (27) 3261-7544.