Auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz) realizaram, nessa quinta-feira (11), a operação Pedra Bruta 2, no município de Barra de São Francisco, noroeste do Espírito Santo. Durante as abordagens, 220 chapas de granito e dois blocos foram apreendidos.

“A primeira operação ‘Pedra Bruta’ foi realizada no sul do Estado, mas o noroeste capixaba também é uma região muito forte na exploração de rochas ornamentais. Assim, vimos a necessidade de fazer uma operação com foco no combate à sonegação e concorrência desleal também nessa região”, explicou o auditor fiscal José Luis Silva Marques.

Ao todo, 22 auditores fiscais da Receita Estadual participaram da operação. “As equipes não mediram esforços para que a operação ‘Pedra Bruta 2’ atingisse seu objetivo”, acrescentou Marques.

Além das rochas, foram identificados os transportes irregulares de cargas de fertilizantes, bobinas de fios, carnes e 510 galões de 20 litros de água mineral. Ao todo, foram constatados 14 caminhões transportando mercadorias sem documento fiscal, ou com documento fiscal inidôneo, o que caracteriza fraude tributária. As cargas foram avaliadas em R$ 335 mil, e a autuação chegou a R$ 157 mil.

Todos os autos de infração foram pagos ou estão em processo de pagamento.