A Associação Amigos do Dr. Rogério completa três anos e comemora mais de 7 mil atendimentos gratuitos. Somente em 2019, foram 3 mil consultas e a doação de milhares de remédios.

Consultas. O projeto que começou em 2017, é mantido com o salário de parlamentar do vereador Dr. Rogério Zanon. As marcações são feitas todas as sextas-feiras e as consultas realizadas aos sábados. A iniciativa é mantida pelo vereador e por voluntários que doam seu tempo para ajudar na organização dos agendamentos e nos atendimentos.

Para o idealizador do projeto, é uma grande satisfação poder atender ver de perto a esperança no olhar de quem chega desacreditado.

“A quem é atendido, é um prazer poder contribuir pela redução do sofrimento da população de Guarapari, no que tange a saúde. Nós sabemos da precariedade da saúde no nosso município. Muitos contam que estavam esperando atendimento há três, seis meses, e até mais de um ano. Muita das vezes, é apenas para olhar o exame que foi pedido”, conta Dr. Rogério.

O combustível para continuar, segundo o médico, é ouvir e ver as diferentes formas de agradecimento dos pacientes.

“O que me dá combustível para continuar, é ter a condição de transformar a desesperança em esperança. É de uma satisfação muito grande, ver as pessoas chegando aqui com uma desesperança no pulmão e saindo com uma esperança no coração”, frisou Zanon.

Com 39 anos de medicina, o médico e atualmente vereador da cidade, revela que há uma gratidão pessoal em poder ajudar de forma gratuita quem não pode pagar por uma consulta na rede particular.

“Se sou médico hoje, devo minha profissão à Deus. E atender gratuitamente aos sábados, no momento que seria de lazer para mim, é uma forma de agradecer a Deus pela minha profissão. Nada mais grato do que ajudar meu semelhante que também é filho de Deus. Enquanto eu estiver vivo e com saúde, vou promover a saúde do próximo”, completa ele.

No projeto, também contamos com a colaboração de voluntários, que realizam as marcações e os primeiros atendimentos. “No decorrer do ano de 2019, buscamos fazer o melhor que poderíamos fazer. Graças aos nossos voluntários, a associação pôde funcionar. Nas sextas agendando, aos sábados atendendo. Todos com muito respeito e dedicação. Minha gratidão e meu obrigado”, enfatiza Zanon.

Pacientes. Todos os sábados, pacientes diferentes. Alguns retornam para uma revisão ou outra, e sempre saem com os medicamentos necessários para cada tratamento.

A última paciente de 2019, que foi atendida na manhã de sábado, se emocionou ao conseguir todos os medicamentos que buscava desde agosto. Dona Maria Concebida, 72 anos, conta que tem tireoide, é hipertensa e tem coração inchado.

“Eu estava desde agosto com os exames para mostrar para os médicos no SUS. Não consegui atendimento e fiquei sabendo da Associação através de indicação de conhecidos. Além de conseguir, antes de acabar o ano, esse atendimento, ganhei todos os remédios para continuar meu tratamento. Por isso fico emocionada. Não tinha como comprar. Vou pedir a Deus que essa Associação nunca acabe. Só quem precisa, sabe como é gratificante. É como se Deus tivesse nos enviado um anjo mesmo”, disse a paciente em lágrimas.

Assim como Dona Maria Concebida, muitos outros pacientes agradecem cada atendimento. É o caso de dona Ana Cristina Oliveira, 72, que conhece o projeto desde 2017, e neste fim de ano, trouxe até um presente para o médico.

“Eu lembro do Dr. Rogério em todas as minhas orações, e não poderia deixar de vir aqui mais uma vez para agradecer. A gente compra uma lembrancinha, só para entregar mesmo. Mas nosso maior agradecimento está no coração. Muitas vezes eu vim aqui com alguns problemas, mas só de conversar com ele, já me sentia melhor. Gosto muito dele e agradeço a Deus pela vida dele”, completa dona Ana.

O projeto entrou no período de recesso, e retorna com os atendimentos na primeira semana de março de 2020.

Assessoria Vereador Dr. Rogério Zanon