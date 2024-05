O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) formalizou um contrato significativo visando a restauração e contenção da erosão na Praia Central de Piúma. O contrato, de número 037/2024, foi concedido ao Consórcio DTA – Acquaplan, com o objetivo principal de elaborar o projeto básico e executivo de engenharia, além de realizar as obras necessárias.

O contrato engloba a elaboração do projeto básico e executivo de engenharia, bem como a execução das obras de contenção da erosão e restauração da Praia Central de Piúma, com uma extensão de 3.290 metros. As obras serão realizadas na área de abrangência da Superintendência Executiva Regional I (SR-1) do DER-ES. O montante estipulado para este projeto é de R$ 65.317.263,23.

A vigência contratual terá início no dia subsequente à publicação do resumo do contrato no Diário Oficial do Estado, e terá uma duração total de 930 dias corridos. A Praia Central de Piúma, é um importante ponto turístico e econômico para a região. No entanto, a erosão costeira tem sido uma preocupação crescente, afetando não apenas a estética da praia, mas também a segurança das estruturas e a economia local, que depende do turismo. Atualmente o governo já faz obras de urbanização na pista e na orla com calçadão e ciclovia.