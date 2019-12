Nem pensar! A moda anda bem democrática, mas não é apropriado ousar demais. Principalmente em eventos corporativos. Pode comprometer sua credibilidade, mesmo em se tratando de um ambiente mais informal. Caso o traje não esteja especificado, a dica é ser elegante. Para as mulheres, sugiro não exagerar no decote. Tome cuidado com fendas, transparências, ou que insinuem sensualidade. Para os homens, evitem roupas muito alternativas que fogem do propósito da ocasião. Leve sempre em consideração o local, horário e estilo do evento.