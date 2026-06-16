Atletismo capixaba faz história no Brasileiro Sub-23 com chuva de medalhas em São Paulo

O atletismo capixaba fez história no Campeonato Brasileiro Interclubes de Atletismo Sub-23, encerrado no último domingo (14) em São Paulo (SP). Com uma campanha memorável, a delegação do Espírito Santo conquistou medalhas inéditas de ouro, bronze e garantiu posições de destaque nas finais, colocando o estado no topo do cenário nacional da categoria.

Ouro Inédito e Recorde na Marcha Atlética. O grande nome individual da competição foi João Paulo Nobre de Oliveira (20 anos), atleta da Escola Nova Carapina. Ele se sagrou o primeiro campeão brasileiro sub-23 da meia maratona de marcha atlética (distância de 21.097 metros). Como a modalidade estreou nesta edição, o tempo de João Paulo — 1h35min18 — foi estabelecido como o novo recorde brasileiro da distância em pista, além de ser a melhor marca pessoal do atleta.

“Estou muito feliz e saio com a sensação de dever cumprido. É meu segundo ano no sub-23 e já sou bicampeão. Eu e meu treinador, Diogo Mello, trabalhamos muito para chegar aqui”, comemorou João Paulo, que já havia vencido a prova dos 20.000 metros em 2025.

O pódio da marcha atlética teve dupla dose capixaba: Yan Kerne Dias Tamanini, da Estação Conhecimento, garantiu a medalha de bronze ao cruzar a linha de chegada na terceira colocação.

Velocidade em Alta: Ouros e Bronzes nos Revezamentos. As equipes capixabas de velocidade também deram show nas provas de revezamento 4×100 metros:

Ouro no Masculino: A equipe formada por Angelo Miguel Thomáz Conceição, Daniel Wesley Farias Lopes, Thamer Vilar e Wanderson Emanuel Gonçalves de Souza voou na pista e garantiu o lugar mais alto do pódio.

Bronze no Feminino: O quarteto composto por Emanueli Santos Cardoso Soeiro, Emanuelly Cirilo Freitas da Rocha, Luana Soares Aguilar e Isabely Martins de Souza Amorim assegurou a terceira posição.

Espírito Santo Conquista Espaço no Top 10 Nacional. Além dos pódios, o Espírito Santo bateu de frente com as maiores potências do país em várias finais:

4º lugar: Raphael Santana de Oliveira (800m rasos)

4º lugar: Revezamento 4x100m Misto (Luana Aguilar, Isabely Amorim, Raphael Oliveira e Thamer Vilar)

5º lugar: Isabely Martins de Souza Amorim (100m com barreiras)

5º lugar: Wanderson Emanuel Gonçalves de Souza (400m com barreiras)

Graças a esse desempenho coletivo, a equipe Estação Conhecimento, do município de Serra, encerrou o torneio na 6ª colocação geral por equipes no masculino e na 8ª posição geral entre todos os clubes participantes do Brasil. No ranking final entre estados, o Espírito Santo consolidou sua força ao alcançar a 5ª colocação geral no masculino, a 9ª no feminino e o 7º lugar na classificação geral do país.