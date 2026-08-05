Após reparo, Prefeitura de Guarapari vai adotar medidas legais contra empresa responsável por buraco na ponte

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), concluiu na tarde desta quarta-feira (5) o reparo do trecho danificado na cabeceira da ponte de Guarapari, no sentido ao bairro Muquiçaba. O local registrou um acidente envolvendo um motociclista após o rompimento da tampa de uma passagem subterrânea abrir um buraco na pista.

Logo após ser informada sobre a ocorrência, a Semop enviou uma equipe técnica para realizar uma vistoria conjunta com as concessionárias que mantêm redes subterrâneas na região. A inspeção confirmou que a estrutura danificada pertence a uma empresa privada do setor de telecomunicações.

Prefeitura assume obra emergencial e cobra responsabilização

A empresa proprietária da estrutura foi devidamente notificada para efetuar o conserto. No entanto, diante do não atendimento imediato e do risco iminente de novos acidentes com motoristas e motociclistas, a Secretaria de Obras assumiu a execução dos trabalhos de emergência.

O secretário municipal de Obras Públicas, Ygor Credi-Dio, ressaltou que a prioridade da gestão foi sanar o perigo no trânsito local.

“Nossa equipe foi imediatamente ao local para identificar a origem do problema e garantir uma solução rápida. Após a vistoria técnica, notificamos a empresa responsável para realizar o reparo, mas, como não houve atendimento, a Prefeitura executou o serviço para preservar a segurança da população. Agora, aguardaremos o período necessário para a cura do concreto antes da liberação total da via e adotaremos as medidas cabíveis para responsabilizar a empresa pelos danos causados.” — Ygor Credi-Dio, secretário de Obras Públicas.

Prazos e alterações no trânsito

A recomposição da pista foi realizada com a aplicação de concreto, exigindo um tempo de cura técnica de aproximadamente 48 horas para assegurar a resistência do piso.

Durante este período de secagem, o trecho permanecerá devidamente sinalizado e parcialmente interditado ao tráfego. A administração municipal informou que acionará os meios administrativos cabíveis para ressarcimento dos custos operacionais e responsabilização da empresa pelos transtornos causados à população.