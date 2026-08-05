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Após reparo, Prefeitura de Guarapari vai adotar medidas legais contra empresa responsável por buraco na ponte

Intervenção emergencial na cabeceira da ponte, no sentido Muquiçaba, foi realizada após omissão de empresa de telecomunicações. Trecho segue parcialmente interditado para cura do concreto.

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), concluiu na tarde desta quarta-feira (5) o reparo do trecho danificado na cabeceira da ponte de Guarapari, no sentido ao bairro Muquiçaba. O local registrou um acidente envolvendo um motociclista após o rompimento da tampa de uma passagem subterrânea abrir um buraco na pista.

Logo após ser informada sobre a ocorrência, a Semop enviou uma equipe técnica para realizar uma vistoria conjunta com as concessionárias que mantêm redes subterrâneas na região. A inspeção confirmou que a estrutura danificada pertence a uma empresa privada do setor de telecomunicações.

Prefeitura assume obra emergencial e cobra responsabilização

A empresa proprietária da estrutura foi devidamente notificada para efetuar o conserto. No entanto, diante do não atendimento imediato e do risco iminente de novos acidentes com motoristas e motociclistas, a Secretaria de Obras assumiu a execução dos trabalhos de emergência.

O secretário municipal de Obras Públicas, Ygor Credi-Dio, ressaltou que a prioridade da gestão foi sanar o perigo no trânsito local.

“Nossa equipe foi imediatamente ao local para identificar a origem do problema e garantir uma solução rápida. Após a vistoria técnica, notificamos a empresa responsável para realizar o reparo, mas, como não houve atendimento, a Prefeitura executou o serviço para preservar a segurança da população. Agora, aguardaremos o período necessário para a cura do concreto antes da liberação total da via e adotaremos as medidas cabíveis para responsabilizar a empresa pelos danos causados.”

Ygor Credi-Dio, secretário de Obras Públicas.

Prazos e alterações no trânsito

A recomposição da pista foi realizada com a aplicação de concreto, exigindo um tempo de cura técnica de aproximadamente 48 horas para assegurar a resistência do piso.

Durante este período de secagem, o trecho permanecerá devidamente sinalizado e parcialmente interditado ao tráfego. A administração municipal informou que acionará os meios administrativos cabíveis para ressarcimento dos custos operacionais e responsabilização da empresa pelos transtornos causados à população.

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Guarapari

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