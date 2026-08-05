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Caso de polícia: feto de 25 semanas é achado em lixeira da UPA na Grande Vitória

Um feto do sexo feminino foi encontrado dentro de uma lixeira da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra, localizada no bairro Maria Niobe, em Serra Sede, na manhã desta quarta-feira (5). A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no local.

Segundo informações prestadas pela Polícia Civil, o feto tinha aproximadamente 25 semanas de gestação. O fato foi registrado inicialmente como “encontro de cadáver”, e até o momento ninguém foi preso ou detido.

Encaminhamento e apuração dos órgãos públicos

O corpo do feto foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), localizado em Vitória, onde passará por exames periciais.

A investigação do caso está sob responsabilidade do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde da Serra informou que também abriu uma apuração interna para averiguar as circunstâncias do ocorrido na unidade de atendimento.

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Grande Vitória, Polícia

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