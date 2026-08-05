Aviso de perigo potencial: vento forte atinge Guarapari, Vitória e mais 35 cidades do ES

O Espírito Santo está em alerta para a ocorrência de vendavais nesta quarta-feira (5). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para 37 municípios capixabas, prevendo rajadas de vento que podem oscilar entre 40 km/h e 60 km/h. O alerta permanece válido até as 23h59.
De acordo com o órgão meteorológico, embora seja baixo o risco de ocorrências graves, a intensidade dos ventos pode ocasionar a queda de galhos de árvores, além de gerar riscos em áreas com estruturas vulneráveis e durante eventuais temporais. A área de abrangência inclui municípios da Grande Vitória, do Sul do Estado e da Região Serrana.
Municípios sob alerta de vendaval
O aviso meteorológico contempla as seguintes cidades capixabas:
Alegre
Alfredo Chaves
Anchieta
Apiacá
Atílio Vivacqua
Bom Jesus do Norte
Cachoeiro de Itapemirim
Cariacica
Castelo
Conceição do Castelo
Divino de São Lourenço
Domingos Martins
Dores do Rio Preto
Guaçuí
Guarapari
Ibitirama
Iconha
Itapemirim
Iúna
Jerônimo Monteiro
Marataízes
Marechal Floriano
Mimoso do Sul
Muniz Freire
Muqui
Piúma
Presidente Kennedy
Rio Novo do Sul
São José do Calçado
Vargem Alta
Venda Nova do Imigrante
Viana
Vila Velha
Vitória
Recomendações de segurança
Diante do quadro de rajadas de vento, o Inmet orienta a população a tomar precauções para mitigar acidentes:
Proteção individual: Não se abrigue debaixo de árvores durante as rajadas, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.
Estacionamento seguro: Evite estacionar veículos nas proximidades de torres de transmissão, placas de propaganda e outdoors.
Canais de emergência: Em situações de urgência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Ventania deve se intensificar no fim de semana
Além do alerta para esta quarta-feira, a empresa de meteorologia Climatempo prevê um novo pico de ventos intensos entre sexta-feira (7) e domingo (9). O fenômeno será provocado pela combinação de uma frente fria, a atuação de um ciclone extratropical em alto-mar e sistemas de alta pressão atmosférica.
Sexta-feira (7): É apontada como a data de maior risco. A aproximação da frente fria deve favorecer rajadas entre 51 km/h e 70 km/h, atingindo principalmente a Grande Vitória e o Centro-Sul capixaba.
Sábado (8): Com o afastamento do sistema para o oceano, ventos vindos do quadrante nordeste continuarão fortes em todo o território estadual, variando entre 50 km/h e 70 km/h.
Domingo (9): A previsão mantém a continuidade de rajadas entre 50 km/h e 70 km/h em todo o Estado, soprando de nordeste por influência das condições pré-frontais da nova frente fria no Sul do país.