Facebook-f Instagram X-twitter Youtube
Facebook-f Instagram X-twitter Youtube

ANUNCIE NO PORTAL 27

FALE CONOSCO!
Picture of Redação

Redação

OUTROS ARTIGOS

Aviso de perigo potencial: vento forte atinge Guarapari, Vitória e mais 35 cidades do ES

O Espírito Santo está em alerta para a ocorrência de vendavais nesta quarta-feira (5). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para 37 municípios capixabas, prevendo rajadas de vento que podem oscilar entre 40 km/h e 60 km/h. O alerta permanece válido até as 23h59.

De acordo com o órgão meteorológico, embora seja baixo o risco de ocorrências graves, a intensidade dos ventos pode ocasionar a queda de galhos de árvores, além de gerar riscos em áreas com estruturas vulneráveis e durante eventuais temporais. A área de abrangência inclui municípios da Grande Vitória, do Sul do Estado e da Região Serrana.

Municípios sob alerta de vendaval

O aviso meteorológico contempla as seguintes cidades capixabas:

  • Alegre

  • Alfredo Chaves

  • Anchieta

  • Apiacá

  • Atílio Vivacqua

  • Bom Jesus do Norte

  • Cachoeiro de Itapemirim

  • Cariacica

  • Castelo

  • Conceição do Castelo

  • Divino de São Lourenço

  • Domingos Martins

  • Dores do Rio Preto

  • Guaçuí

  • Guarapari

  • Ibitirama

  • Iconha

  • Itapemirim

  • Iúna

  • Jerônimo Monteiro

  • Marataízes

  • Marechal Floriano

  • Mimoso do Sul

  • Muniz Freire

  • Muqui

  • Piúma

  • Presidente Kennedy

  • Rio Novo do Sul

  • São José do Calçado

  • Vargem Alta

  • Venda Nova do Imigrante

  • Viana

  • Vila Velha

  • Vitória

Recomendações de segurança

Diante do quadro de rajadas de vento, o Inmet orienta a população a tomar precauções para mitigar acidentes:

  • Proteção individual: Não se abrigue debaixo de árvores durante as rajadas, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

  • Estacionamento seguro: Evite estacionar veículos nas proximidades de torres de transmissão, placas de propaganda e outdoors.

  • Canais de emergência: Em situações de urgência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Ventania deve se intensificar no fim de semana

Além do alerta para esta quarta-feira, a empresa de meteorologia Climatempo prevê um novo pico de ventos intensos entre sexta-feira (7) e domingo (9). O fenômeno será provocado pela combinação de uma frente fria, a atuação de um ciclone extratropical em alto-mar e sistemas de alta pressão atmosférica.

  • Sexta-feira (7): É apontada como a data de maior risco. A aproximação da frente fria deve favorecer rajadas entre 51 km/h e 70 km/h, atingindo principalmente a Grande Vitória e o Centro-Sul capixaba.

  • Sábado (8): Com o afastamento do sistema para o oceano, ventos vindos do quadrante nordeste continuarão fortes em todo o território estadual, variando entre 50 km/h e 70 km/h.

  • Domingo (9): A previsão mantém a continuidade de rajadas entre 50 km/h e 70 km/h em todo o Estado, soprando de nordeste por influência das condições pré-frontais da nova frente fria no Sul do país.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Grande Vitória, Guarapari

Compartilhe AGORA:

Picture of Redação

Redação

13 anos de compromisso com a notícia, de forma transparente, objetiva e cobertura responsável dos acontecimentos regionais e nacionais.
Acesse - www.portal27.com.br

Veja todos os posts deste autor >

LEIA TAMBÉM

PORTAL 27: REFERÊNCIA EM JORNALISMO

Leia outros artigos