Aviso de perigo potencial: vento forte atinge Guarapari, Vitória e mais 35 cidades do ES

O Espírito Santo está em alerta para a ocorrência de vendavais nesta quarta-feira (5). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de perigo potencial para 37 municípios capixabas, prevendo rajadas de vento que podem oscilar entre 40 km/h e 60 km/h. O alerta permanece válido até as 23h59.

De acordo com o órgão meteorológico, embora seja baixo o risco de ocorrências graves, a intensidade dos ventos pode ocasionar a queda de galhos de árvores, além de gerar riscos em áreas com estruturas vulneráveis e durante eventuais temporais. A área de abrangência inclui municípios da Grande Vitória, do Sul do Estado e da Região Serrana.

Municípios sob alerta de vendaval

O aviso meteorológico contempla as seguintes cidades capixabas:

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Guarapari

Ibitirama

Iconha

Itapemirim

Iúna

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

Recomendações de segurança

Diante do quadro de rajadas de vento, o Inmet orienta a população a tomar precauções para mitigar acidentes:

Proteção individual: Não se abrigue debaixo de árvores durante as rajadas, devido ao risco de quedas de galhos e descargas elétricas.

Estacionamento seguro: Evite estacionar veículos nas proximidades de torres de transmissão, placas de propaganda e outdoors.

Canais de emergência: Em situações de urgência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Ventania deve se intensificar no fim de semana

Além do alerta para esta quarta-feira, a empresa de meteorologia Climatempo prevê um novo pico de ventos intensos entre sexta-feira (7) e domingo (9). O fenômeno será provocado pela combinação de uma frente fria, a atuação de um ciclone extratropical em alto-mar e sistemas de alta pressão atmosférica.