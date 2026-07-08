Doe sangue, doe esperança: Guarapari promove ação de coleta de sangue nesta sexta-feira (10)

Os moradores de Guarapari terão a oportunidade de praticar um gesto de solidariedade nesta sexta-feira, dia 10 de julho. O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) estará na cidade para realizar uma campanha de coleta de sangue, que acontecerá das 9h às 14h, na sede da OAB Guarapari, localizada no Centro.

Quem pode doar sangue?

Para realizar a doação de sangue, os voluntários devem atender aos seguintes critérios:

Estar em boas condições de saúde.

Ter idade entre 16 e 69 anos.

Possuir peso superior a 50 kg.

É indispensável a apresentação de um documento oficial com foto.

Menores de 18 anos devem estar acompanhados de autorização dos pais.

Cadastro de medula óssea

Além da coleta de sangue, a ação também incluirá o cadastro de novos doadores de medula óssea. Os requisitos para este procedimento são:

Ter entre 18 e 35 anos.

Estar em boas condições de saúde.

Não possuir doenças infecciosas, hematológicas, oncológicas ou autoimunes.

Apresentar documento oficial com foto.

As inscrições para participar da campanha devem ser realizadas diretamente na sede da OAB Guarapari.