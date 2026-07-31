Edson Magalhães desistiu de disputar vaga de deputado?

De acordo com informações divulgadas pela imprensa capixaba, o ex-prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, teria desistido do projeto de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa nas eleições de 2026. A desistência seria para participar de articulações envolvendo a composição de uma chapa majoritária no Espírito Santo.

Nos últimos meses, Edson Magalhães vinha sendo tratado como pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. Entretanto, as recentes movimentações partidárias e a possibilidade de uma composição majoritária, teriam alterado o cenário político capixaba, segundo informações publicadas.

Edson estaria sendo cogitado como um possível nome para ocupar a vaga de vice em uma eventual candidatura do ex-governador Paulo Hartung ao Governo do Estado. Até o momento, porém, não há qualquer confirmação oficial sobre uma possível candidatura de Hartung em 2026.

Apesar das especulações, nenhuma definição oficial foi anunciada pelas lideranças envolvidas. As definições sobre candidaturas, alianças e possíveis chapas para as eleições de 2026 ainda dependem das convenções partidárias e das decisões internas das legendas, o que mantém o cenário político capixaba em aberto até o dia 5 de agosto, que é o último dia das convenções partidárias.