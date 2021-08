Ao longo dessa semana o Portal 27 tentou apurar se havia investigação oficial aberta contra um vereador de Guarapari, por estar supostamente praticando pelo menos dois crimes. Um de compra de votos e outro de Rachid (Rachadinha), com salários dos servidores de seu gabinete.

É isso que estaria em áudios que nossa equipe recebeu de uma fonte, onde vozes e conversas dariam esse sentido de corrupção, envolvendo um parlamentar que está no seu primeiro mandato na cidade de Guarapari.

Ex-assessora. A fonte nos disse que quem gravou as conversas seria uma ex-assessora deste vereador. Ela teria sido demitida após não ter repassado parte do salário (Rachid/Rachadinha) para o vereador durante um mês específico. Com a demissão e de posse dos áudios, ela resolveu denunciar aos órgãos competentes. Tentamos falar com essa ex-assessora, mas não conseguimos contato.

Sem respostas do MP. Em buscas de repostas oficiais sobre denúncias ou investigações sobre o fato, entramos em contato com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), teria recebido essa denúncia.

Não atendeu. Tentamos falar por todos os telefones durante essa semana, sem sucesso. A telefonista recebia a ligação e a mesma não era completada para o setor de imprensa. Tentamos ainda obter respostas por e-mail, através desta mesma assessoria. Nada. Nenhuma resposta.

Polícia Civil disse que desconhece. Obtemos a informação de que a investigação poderia estar com a Polícia Civil (PCES). Fizemos contato com a assessoria de imprensa da PCES que nos respondeu apenas que “Não localizamos investigação com essas características na Polícia Civil”

Fonte e vereador confirmam. Mesmo diante disso, a fonte que nos enviou os áudios confirma que a ex-assessora já depôs na polícia e que o delegado teria dito que “vai prender todo mundo. Que isso é crime”. Um vereador da Câmara também confirmou que existe sim uma investigação policial em andamento. “Sim, quem está investigando ele é a polícia civil. Isso está só no começo, vai levar muito tempo, meses até. É um processo longo”, afirmou o vereador.

O que tem nos áudios? Com bastante barulho de ambiente, pois teriam sido gravados por celular, nossa equipe recebeu 4 arquivos de áudio, que trazem conversas de suposta corrupção. Como não conseguimos saber se existe investigação oficial, e não conseguimos falar diretamente com a denunciante, os áudios seguem na íntegra, apenas sem o nome do vereador que teria praticado esses supostos atos de corrupção. Confira os áudios.