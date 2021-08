A Secretaria de Saúde de Vila Velha vem registando, nos últimos quatro meses, uma redução de aproximadamente 50% nos atendimentos às pessoas que buscaram as Unidades de Saúde com sintomas gripais para Covid-19. No mês de abril, foram registrados 5.306 atendimentos a sintomáticos respiratórios; em maio foram 4.295; em junho 3.140; em julho 2.669.

Os dados da Vigilância Epidemiológica são reflexo das medidas que foram adotadas pelo município para combater o Coronavírus. Com a realização de barreiras sanitárias e testes rápidos, foi possível identificar pessoas sintomáticas e encaminhá-las aos respectivos serviços de saúde.

Para a secretária de Saúde, Cátia Lisboa, essas medidas reduzem a velocidade da transmissão do coronavírus: “Quando realizamos o teste rápido e há detecção de casos de Covid, reforçamos as medidas já orientadas nos protocolos sanitários, destacando para os casos positivos o imediato isolamento domiciliar e que a pessoa busque o serviço de saúde”, disse.

De maio a julho, foram realizados 5.915 Testes Rápidos de Antígeno e 13.223 coletas de Swab nas Unidades de Saúde.

Campanha de vacinação

Outro grande aliado na redução de sintomáticos respiratórios é o avanço na Campanha de Imunização. Em Vila Velha, já foram administradas 387.215 doses da vacina, sendo 275.083 para primeira dose e 111.412 para segunda dose.

“Vila Velha tem dado celeridade à Campanha de Imunização, à medida que recebe novas doses da vacina. Esse avanço nos motiva, pois imunizar nossos cidadãos garante a imunidade coletiva e, quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas doentes e menos vírus circulando”, concluiu a secretária.