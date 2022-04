De acordo com dados do balanço financeiro do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), as micro e pequenas empresas são os principais destinos dos financiamentos banco, sendo responsáveis por 67% dos contratos firmados em 2021. No total, o Bandes liberou, durante o ano, R$ 144 milhões para a economia capixaba. Desse montante, R$ 96,5 milhões foram para empresas de micro e pequeno porte.

O valor foi potencializado pelos recursos destinados ao financiamento às MPE por meio dos programas de crédito emergencial, com capital de giro, para atendimento às empresas impactadas pela crise econômica e sanitária no Espírito Santo.

Como forma de preparar a instituição para atender a este público interessado em investir em seu negócio, no momento econômico de retomada gradual da economia, o Bandes ampliou a disponibilidade de recursos de sua linha de crédito para capital de giro emergencial destinado a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) capixabas. A linha Bandes Retomada tem o objetivo de proporcionar a manutenção da capacidade produtiva às MPMEs, por meio de crédito para capital de giro concedido com condições atrativas.

O diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro, enfatiza que a instituição está preparada para atender a todos os perfis de empreendimentos com produtos e serviços que são adequados aos planos de negócios e planejamento de atuação no mercado das empresas.

“Os empresários podem obter informações, por meio do site da instituição e agilizar o processo. Nossa equipe comercial, segmentada por região e por setor econômico, tem profissionais capacitados para orientar o processo de contratação de crédito e torna-lo ágil para que o recurso possa ser empregado na melhoria da produção”, enfatiza Navarro.

Por meio dos financiamentos da linha de crédito para giro oferecida pelo Bandes, a instituição atua para preservar a atividade produtiva e os empregos criados pelas MPMEs, particularmente nos setores mais afetados pela pandemia, como a indústria, o comércio varejista e o setor de serviços.

Acesso

Para acesso à linha Bandes Retomada, não é necessária a entrega da proposta de crédito emergencial presencialmente no Bandes. Acesse o site do Bandes no link abaixo e preencha digitalmente a proposta. Além disso, o banco fornece a opção para simulação das condições de contratação da linha de crédito emergencial do Bandes Retomada.

Condições operacionais

Valor financiável: de R$ 50 mil até R$ 5 milhões

Amortização: 60 meses com carência de até 12 meses

Total: 60 meses

Juros: 0,41% ao mês + Selic

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br

faleconosco@bandes.com.br